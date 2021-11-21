當地熱心民眾稱「有感應到！他們跟我要！」帶著紙錢前往現場焚燒，盼亡者一路好走。（葉書宏攝）

新北市捷運三鶯線工地20日進行橋墩灌漿工程，因下方鷹架支撐不足「爆模」導致3死2傷。（葉書宏攝）

新北市捷運三鶯線工地20日進行橋墩灌漿工程，因下方鷹架支撐不足「爆模」導致3死2傷。（葉書宏攝）

民進黨立委吳琪銘也到現場會勘，聽取工程單位說明。（葉書宏攝）

新北市捷運三鶯線工地20日進行橋墩灌漿工程，因下方鷹架支撐不足「爆模」導致3死2傷，施工單位今（21日）一早即在現場補強，防止坍塌處擴大。當地熱心民眾稱「有感應到！他們跟我要！」帶著紙錢前往現場焚燒，盼亡者一路好走。

警消於昨中午12時58分接獲報案，三峽區佳興路及佳福路口的捷運三鶯線工地傳出爆模意外，造成5名工人墜落，警消抵達時發現台籍的50歲鄭松男、61歲林進興、47歲吳明義，及泰國籍48歲加卡林（音譯）4名工人倒臥地面，鄭、林、加3人已無生命跡象，送醫急救後仍不治，吳則是左小腿骨折，幸無生命危險。

另泰國籍47歲工人諾朋（音譯）墜落至約2層樓高的鷹架上，左大腿骨折，警消出動吊車將他吊離鷹架後送醫，未有生命危險。

施工單位今（21日）一早即在現場補強，不停來回巡視防止坍塌處擴大，民進黨立委吳琪銘也到現場會勘，聽取工程單位說明。

年約70多歲的熱心民眾到現場焚燒紙錢，他說，早上騎單車路過時有感應到，亡者有跟他要，返家後立即去購買紙錢來焚燒，要讓他們一路好走。

民眾也說到，從小在三峽長大，捷運三鶯線會經過國道高速公路，不懂政府規畫時為何要採取高架，而不選擇地下化；自己是從事水電工作退休，他認為應該工程沒有固定好所致，也不方便多做評論，但期盼亡者一路好走。