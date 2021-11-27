民進黨「四個不同意，台灣更有力」社會力公投中區說明會今天登場，民進黨秘書長林錫耀首先登場，呼籲民眾要站出來這場嚴酷的挑戰 還要一起打拚，「珍愛藻礁」、「反萊豬」等四個公投案一旦通過，恐會影響台灣經濟。

中區說明會27日下午在中市葳格國際會議中心舉行，來自新竹、苗栗、台中、彰化及南投等百工百業180個社團共上千名民眾參加。

民進黨秘書長林錫耀以「珍愛藻礁」公投為例說明，民眾第一個印象是藻礁、為保護藻礁，如果通過了，工程已進行1／3的「三接」工程立刻要停建，「三接」工程將影響全台發電量6％，夏季用電尖峰用電恐怕會由「綠燈」變「紅燈」，如果機組跳電就要限電，冷氣及生產線就要停掉，台商返台投資若因電力不夠而撤走，台灣失業率提升後果將衝擊台灣經濟發展，台灣好不容易防疫做得好、經濟逆勢成長，明年經濟會因「三接」案通過而造成經濟倒退魯。

林錫耀並指出，「反萊豬」公投通過，停止進口，台灣人的信用就沒有了，未來如何到國際社會做生意，台灣經濟將受到更大的打擊。

他呼籲，在場的公會協會團體聲音要發出來，發出四個不同意的聲音，最後階段要在網路轉發分享「四個不同意，台灣更有力」，繼續動員宣傳呼籲更多的人來投票，這一戰一定能過關。