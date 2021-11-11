國民黨主席朱立倫近日批評民進黨「反萊豬」4大公投案宣傳經費暴增，是用政府力量和資源與民意對抗。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、蔡易餘今日召開記者會表示，宣傳經費都是民進黨出資，沒有動用到政府的資源。

蔡易餘批評，朱立倫的說法非常不道德，這些預算是民進黨中央黨部編列，供給文宣；看版製作的經費，未來還要在辦小場的說明會，才會傾全黨之力。

蔡易餘指出，朱立倫一開始說要參加公投辯論會，後來又落跑，現在又指責民進黨為了公投所做的努力，非常諷刺。

黃世杰說，這次的公投關乎國家未來，政府是公投案的法定反方，政府本來就有一定的角色，這次民進黨所辦的公投場次，並沒有用到政府資源，而是民進黨黨公職自己舉辦。

黃世杰表示，各政黨也在用這次的公投做宣傳，難道都是在跟民意對抗嗎？事實上並非如此，而是在爭取人民對台灣未來走向的支持，朱立倫的批評是無的放矢。

劉世芳指出，這議題應該是國民黨青年團放出來的用語，企圖指責民進黨很有錢、大撒幣。但事實是，民進黨的黨公職自己加入宣傳，希望可以加入公投宣傳，讓人民真正聲音及事實展現。

劉世芳說，5700萬預算，主要是補助「4個不同意、台灣更有力」，若要辦演講場，其實補助也有限，但因為基層的熱烈程度，讓民進黨得加開場次。

劉世芳表示，再加上明年要投入地方選舉者，也都會出面表態，因此宣傳便有如氣旋般越來越多。也要問國民黨的1278場說明會，安排好了沒有？也讓外界知道一下，讓事實呈現，讓人民做決定。