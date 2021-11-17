國民黨主席朱立倫上任後，積極推動「同舟計畫」，盼壯大國民黨，今天中常會預計將通過該草案，放寬黨紀處分規定，號召黨員回娘家。黨務人士表示，無黨籍立委傅崐萁的回復黨籍案，未來就可藉由同舟計畫重回國民黨。

據了解，國民黨中常會下午將討論「同舟計畫專案–中國國民黨黨員回娘家特別辦法」草案，明定黨員違反黨紀處分撤銷及開除黨籍，欲申請恢復黨籍的「處分年限減半處理」。黨務人士說，若下午中常會通過同舟計畫草案，傅崐萁的回復黨籍案，將順著同舟計畫，在未來順利回到國民黨內。

藍營人士說，傅崐萁在2009年以無黨籍身分參選花蓮縣長，被開除黨籍後，依規定，6年後得請求恢復黨籍，自2015年10月中後，傅崐萁多次希望回到國民黨，去年代理主席林榮德時期，盼藉中常會提案方式回黨，但遭黨內強烈反對，許久未露面的國民黨前祕書長金溥聰，當時跳出來反對，因而暫緩。

黨務人士提到，過去回復黨籍，須經過考紀會審核，但未來只要符合舟計畫的相關規定，便能回復黨籍，不需再經由考紀會處理，因此，自行宣布退黨的台北市議員鍾小平、2020年違紀參選立委，被開除黨籍的李縉穎，若符合同舟計畫規定，都能重回國民黨。