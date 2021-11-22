國民黨新竹縣黨部22日舉辦127週年黨慶大會時，加強宣傳「四個公投都同意」，副主席連勝文直批民進黨是雙重標準的政黨，把公投當做政權保衛戰，國民黨對公投則是為民眾健康安全及國家未來的發展。

連勝文說，客家文化和高科技是新竹縣最大的特色，縣長楊文科並引進攻城獅籃球隊，讓大家對新竹充滿好感，而他最後接觸到的就是新竹貢丸，如果使用的豬肉有瘦肉精，將會是會什麼樣的狀態？

連勝文指民進黨要進口萊豬，將用在加工食品和給很多團膳包括學校營養午餐，台灣下一代的身體健康，勢必受到很大傷害，如果民進黨支持萊豬，就鼓勵大家吃，不可能說支持萊豬，又要大家不要吃，是不是神經錯亂？

連勝文直批民進黨「雙標」，唯一信奉的主義就叫「雙重標準」，只要對民進黨有利的就是好，反對都是錯，還故意把國民黨反對萊豬，花人民納稅錢鋪天蓋地宣傳是反美豬，民進黨不是為了人民健康，不是為了能源問題，也不是為了環保，而是怕公投通過會產生骨牌效應，然後一路輸到明年底！

連勝文指民眾都很在乎食品安全，也注重環保，可是很多人不知道公投要出來投票，民進黨掌握國家資源，花錢、砸錢不手軟，國民黨沒有資源，只能用螞蟻雄兵方式，叫大家出來投票，他相信真理越辯越明，民意會站到我們這裡！