1218四大公投即將舉行，行政部門遭質疑不中立。國防部預計明天赴立法院進行的報告中強調，國防部秉持「依法行政」原則，將要求各級部隊遵循公投法規範，支持官兵行使公民權，也會確實掌握周邊海空域動態，讓國人及官兵都能在安全、穩定狀況下行使公民權利。

針對年底藻礁、反萊豬、公投綁大選，與重啟核四等四大公投案，總統蔡英文今年10月以民進黨主席身分，要求全黨公職催票，說服選民投下不同意票。除了民進黨全力動員外，行政部門也陸續加入宣導「四個不同意」行列，遭質疑不中立。

立法院外交及國防委員會明天將邀外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國防部長邱國正等各部會首長，報告「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」。

國防部在報告中指出，中華民國國軍是國家安全的守護者，也是自由民主的捍衛者，除戮力戰訓本務，維護國家安全外，同時也是我國自由民主永續發展的堅強後盾；公民投票是民主國家從政府到人民都認可的行使公民權的表現，「國防部當然也支持官兵行使公民權」。

國防部表示，「依法行政」是維繫政治與社會制度化的基礎，也是民主法治的核心價值，國防部作為政府機關，處事行為準則當以「依法行政」為依歸。公民投票法賦予年滿18歲的國民，可透過投票方式直接表達個人對政策的態度與方向，自從施行以來，國軍官兵參與全民公投，均能廉潔自持、謹守分際，護衛民主自由的成果。

因此對於12月18日的全國性公民投票，國防部強調，將秉持依法行政原則，在戮力戰訓本務之餘，支持國軍官兵行使公民權利，做為社會安定與國家安全的堅實屏障。

近來共機頻繁擾台，國防部表示，面對快速變動且複雜的臺海與區域安全情勢，國軍秉持「自己國家自己救」的決心，以及「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」精神，時時刻刻進行建軍備戰工作，勤訓精練，全力捍衛國家主權及守護人民與家園。

國防部指出，在確保國家安全的前提下，國軍部隊保持正常運作，並依據「經常戰備時期突發狀況處置規定」確實掌握周邊海、空域動態，讓國人及官兵都能在安全、穩定的狀況下行使公民權利，國軍也將持續維護國家安全，捍衛民主、自由的核心價值。

法治國家的重要精神，在於政府機關恪遵「依法行政」原則。針對本次公投，本部將持續要求各級部隊遵循公投法規範，支持官兵行使公民權利，國軍持續戮力戰訓本務，為守護自由民主的成果貢獻心力。