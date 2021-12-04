民進黨4日晚上在台中市西屯區福壽宮舉辦國政說明會，副總統賴清德表示，核四、萊豬、公投綁大選、藻礁等已討論多年，為了下一代難道還要用廿年來討論，要讓下一代走入國際社會？還是再讓台灣困住廿年？為了台灣的經濟和環境呼籲投下四個不同意。

副總統賴清德表示，核四、萊豬、公投綁大選、藻礁等已討論多年，為了下一代難道還要用廿年來討論。（盧金足攝）

賴清德表示，台灣外銷金額十月單月突破四百億美金，居亞洲四小龍第一名，台中為精密機械重鎮，台中對台灣經濟貢獻很大，尤其防疫期間中台灣業者生產口罩助防疫，是防疫的重要功臣。

民進黨4日晚上在台中市西屯區福壽宮舉辦國政說明會。（盧金足攝）

距離公投投票不到半個月，賴清德今日在台中宣講馬不停蹄，他表示，公投要投下四個不同意是要讓各行各業未來無顧慮，幫忙企業忙解決問題，其中重要的是關稅與碳稅問題；此外，針對反萊豬公投，政府做好把關，與聯合國對食品管制標準一樣，也與前總統馬英九一樣的標準。

賴清德說，豬肉進口做好肉品標誌，民眾要買就買，不吃就不吃，自由選擇做好安全把關，而且美豬開放後，台灣與美國有機會簽訂貿易協定，利害得失政府都會保護人民健康，民眾自己做自由選擇，不要傷害國內企業走上國際市場的機會，台灣企業國際貿易不受影響。

對珍愛藻礁公投，他解釋，認為政府沒保護藻礁是錯誤的，蔡總統親自到場就是昭告天下，後面還會不惜重資做好保護，他舉例，台中市空氣品質不好，就會影響國際碳稅徵收，破壞大自然會遭徵收碳稅，不是表面上不愛藻礁問題，這是經濟發展問題，三接工程完成後發電，改善中部民眾健康，避免企業碳稅負擔。

「台灣企業的路開出去，石頭搬開，企業會跑的很快」，賴清德表示，為台灣生存民眾要站出來支持，以重啟核四而言，核四是老爺車又是拚裝車，不能重來害到台灣。

賴清德表示，珍愛藻礁、反萊豬影響台灣國家安全，不管台灣生死，近來大陸軍機擾台，國際社會都很 關注台灣安全，如大陸武力犯台，日本不會束手旁觀，美國也支持台灣，美國對台灣有承諾，他很感謝美國、日本，美方表態民主國家會集體行動挺台灣，從美國等國家一團又一團主動要來關心台灣，立陶宛也不理大陸經濟制裁，外交降等也不屈服。

12月18日四項公投在即，市議員林祈烽、陳淑華今日在福壽宮主辦「四個不同意，台灣更有力」國政說明會，邀請賴清德、立委張廖萬堅、何欣純等人主講，開場由陸爸爸說演故事劇場及陽光說演故事劇團演出公投行動劇。