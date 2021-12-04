12月18日公投倒數，前總統馬英九、國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴等今（4）日上午前往新北市瑞芳火車站宣講，馬強調，「重啟核四就是解決缺電最好的辦法！」日本2011年發生核災，死了2萬1千人，但沒有一個是因為放射性汙染而死亡，都是死於地震、海嘯，可見核電廠的安全。

馬英九到場後，現場出現反核團體高掛「拼裝核四商轉，台灣一定發生核災」，布條，並高呼反對核四，後來遭警方勸離。

馬英九表示，因為豬吃了萊克多巴胺可能會有問題，因此不願意吃萊豬，但政府說不能反對萊豬，反對的話就參加不了跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這根本就是胡說八道，是恫嚇我們的話，千萬不要聽。

此外，公投綁大選一貫都是民進黨主張，因為2年前公投綁大選時民進黨失敗了，趕快修改法令剝奪了人民的選擇權，這一定要反對。

馬英九表示，8年前曾到桃園現場寫下「藻礁永存」四個字，現在要蓋三接，藻礁一定會受到損害，其實這很容易解決，支持核四，核四可以發200億度的電，解決缺電及藻礁保存，一舉兩得。

「重啟核四就是解決缺電最好的辦法」，馬英九說，「核電用了40年，有沒有發生過一次核災？」日本2011年核災死了2萬1千人，但沒有一個是因為放射性汙染而死亡，都是死於地震、海嘯，可見核電廠的安全。