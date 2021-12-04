四大公投在即，時代力量今公布最新民調結果，其中，僅核四重啟的不同意51.8％、37.7％同意，不同意大於同意，其餘反萊豬、公投綁大選、三接遷離等案，同意皆高於不同意；另外，近6成民眾表示「一定會去投公投票」，時力認為除重啟核四案外，其餘三案通過機率很高。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案將在12月18日投票，時代力量中央黨部今舉行四大公投民調發布記者會，當中僅核四重啟不同意51.8％，高於同意的37.7％。

其餘公投案民調結果，公投綁大選同意44.8％、42.9％不同意；三接遷離同意39.5％同意、不同意37.0％；反萊豬同意51.9％、不同意38.9％不同意；核四重啟同意37.7％同意、不同意51.8％。

反萊豬公投部分，政府一再宣稱開放萊豬是要符合國際標準規範，且牽涉到能否加入CPTPP，不過民調顯示，33.2％認為肉品即便符合國際標準，也不應添加萊劑，認同則有33.5％；另有29.8％認為，除國際標準外，也該考慮台灣飲食習慣。此外，於「開放符合國際標準的萊劑肉品，是加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的必要條件」，則有46.1％不同意。

三接遷離部分，35.6％的民眾沒聽過三接外推方案；50.0％的民眾認為台灣目前不缺電，但未來可能缺電，33.4％表示台灣已經缺電。

針對政府是否有提供充分內容讓社會大眾瞭解提案內容，58.3％的民眾認為沒有，32.9％的民眾認為有；至於投票意願，59.7％的民眾表態當天一定會去投票，可能會去投票有16.1％，可能不會和一定不會去投票的民眾分別為8.0％和5.2％。

時代力量祕書長白卿芬表示，四大公投案黨先前已表達三接遷離、公投綁大選、反萊豬等3項公投案投「同意票」，重啟核四公投案投「不同意票」，民調結果與時力的政黨表態一致。

本次調查是委託台灣指標調研公司，於11月22至28日採市話隨機抽樣調查，完成1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％，依戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。