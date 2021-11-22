明（111）年分科測驗採60級分制，招聯會擬將級距以前0.1％學生的平均分數做為計算基礎，被外界質疑恐造成考生分分計較的狀況。教育部長潘文忠今表示，入學考試動見觀瞻，計分基礎不能突然改變，已提醒招聯會要審慎處理。

立法院教育及文化委員會今天審議《私立學校法》修正案，國民黨立委萬美玲質詢指出，過去學測級距計算都是以前1％考生的平均分數做為計算基礎，但明年首度實施的分科測驗卻不比照辦理，招聯會打算以前0.1％考生的平均成績來計算級距，這樣變來變去，讓考生及家長難以招架。

萬美玲說，招聯會說分科測驗用前0.1％考生的成績來計算級距，可以區別出頂尖考生的程度，但這將同時造成孩子很辛苦，是否有其必要，應該好再考慮。她認為，不管是前1％或是前0.1％的學生，都是頂尖學生，盲目追求狀元，大可不必。

潘文忠回應，明年起實施的新大學考招制度2017年就公布，升學考試的計分基礎，不能突然改變。而且，招聯會提出以前0.1％學生平均成績來計算分科測驗的級距，現在各界意見仍分歧，他已提醒招聯會要審慎處理。

教育部之前發布新聞稿，主張明（111）年分科測驗級距計算方式要維持以前1％學生平均分數來計算，若要改變，最快也是從112學年才開始改。但招聯會不讓步，堅持以前0.1％學生平均來計算，預計明年3月定案。潘文忠說，教育部已請招聯會一定要和社會充分更通，達成共識後才能推動。