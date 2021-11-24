立法院一讀通過《私校法》第39、57條修正條文，未來私立中小學入學可能改採電腦抽籤方式。家長團體不滿指出，國家最高民意機關在修法前未舉辦公聽會、了解各方意見，根本罔顧程序正義，呼籲暫緩此案，應先邀各界坐下商討後，再進行下一步。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕指出，私立中小學新生入學不論是要採考試或電腦抽籤方式，教育部有不同意見都可以提出討論，要針對現有制度做改變也未嘗不可，但前提是應讓公私立學校、家長團體等各方針對議題聚焦討論，或許可激發更多不同思考方向。

彭淑燕認為，私校目前採考試入學的方式是一個「果」，教育部要改變體制問題，更應該了解造成結果的「因」；許多公立學校無法針對教學做有效討論與改進，才會使得不少家長轉而尋求私校協助，教育部解決問題的辦法不是全面性改變，竟是以捆綁私校的方式、讓大家一起不要進步，似乎本末倒置。

針對39條修法部分，家長團體聯盟認為，入學改為抽籤方式將損害家長對教育的選擇權，且抽籤只是防弊、不能興利，違反新課綱適性揚才的精神；教育部應在市場機制下努力協助公立學校發展特色、提升競爭力，若僅以抽籤取代考試，恐將導致家長被迫跨學區去擠升績效好的公立學校，讓問題更嚴重。

「教育團體才開完記者會，隔天立法院就提案審議，修法過程太粗糙！」彭淑燕強調，教育問題含括很廣，政府應聽聽全台至少13％私校學生家長的意見、尊重他們的教育選擇權，透過各方討論、激盪出更多循序漸進的解決辦法，體制的改變也需要輔導機制介入。

全國家長團體聯盟也發聲明呼籲，懇請立法院教文會委員傾聽民意，暫緩《私校法》修法進度；也建請教育部全面檢視國中教育相關問題，並召開公聽會與家長、教師等做充分溝通討論，確保學生受教權，進而提升教育品質。