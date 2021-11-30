法國國民議會29日通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，法國外交部國務部長Jean-Baptiste Lemoyne也重申政府支持台灣有意義參與國際組織的立場，民進黨發言人謝佩芬今表示，台灣近來與法國的友好關係絕非偶然，而是雙方共享自由、民主、價值的必然表現。

謝佩芬說，此次在國民議會的友台法案，是由友台小組主席François de Rugy發起，迅速獲得跨黨派7大政團總召及高達183位國民議會議員的共同連署提出，肯定台灣在抗疫及經濟發展的成功經驗，認為台灣遭國際組織排除在外，會危害國際社會的利益。

她說，在國民議會表決前的討論中，外委會主席Jean-Louis Bourlanges熱情支持台灣，國會議員Frédérique Dumas更說出「我就是台灣」（Je suis Taïwan!），挺台之情令人動容。

謝佩芬指出，近來法國與台灣關係友好。上個月，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard） 率友台小組兩位副主席Max Brisson及Else Joseph、外交暨國防委員會副主席Olivier Cadic等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書Judith Bout訪問台灣，儘管中國駐法大使盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓，但此一跨黨派訪團不畏中國政府的威嚇，前來台灣交流。

謝佩芬強調，民進黨由衷感謝法國立法與行政部門對台灣參與國際社會的肯定與支持。另外，民進黨也要誠摯地感謝駐法代表吳志中大使與所有第一線外交人員的努力，讓台法友誼得以更加穩固與堅定。