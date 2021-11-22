新北市都委會委員會審議通過擴大三重（五股興珍地區）都市計畫主要計畫及細部計畫，預計明年內政部都委會審議，由於該處未來將有環狀線北環段站點，納入都市計畫區後，將適用都更條例等優惠，該區後勢看漲。

新北市城鄉局表示，本案範圍位於中山高速公路以南、疏洪東路以東、西側臨二重疏洪道之非都市土地，面積約21公頃，依本市國土計畫指導，本地區未來以住商發展為主型，結合捷運環狀線建設，並縫合都市計畫周邊零星夾雜的非都市土地，以提供適度開放空間引導都市發展動能，並健全鄰里生活型態。

城鄉局說，區內範圍現況多為工業廠房聚集，巷弄狹小曲折，為配合捷運環狀線建設延續銜接三重都市計畫地區及周邊二重疏洪道親水環境，引入適當住宅及商業機能，發展優質宜居之生活環境。

城鄉局長黃國峰表示，全案歷經3次市都委會專案小組審查，上周經大會通過，預計明年報內政部都委會審議。