國民黨支持度遭民眾黨超車 江啟臣：任何人帶領黨都要小心警惕

台中市第二選區立委陳柏惟遭罷免，各黨派誰參與補選成矚目焦點，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲26日出席活動時，恰好與前國民黨主席、現任台中立委江啟臣同台，外界好奇雙方是否有意要「藍白合」，柯稱「想太多」，江則說「要交由黨中央考量」。

北市府上午舉辦「原味和平．梨山蜜蘋果」行銷推廣活動，柯文哲以市長之姿出席，江則以台中立委身份協助推廣，2人同台也引發各方解讀。有媒體詢問柯文哲，江今日前來參與活動，是否有意要尋求台中補選合作，但柯僅說「哎唷⋯⋯妳怎麼會想這麼多」。

江啟臣則說，參加補選人選有哪些目前還不明朗，但他有聽到民眾黨或許有人選，但站在地方角度，希望大家尊重選民選擇，到底還有哪些人最符合在地需求，能反映民意、監督政府，未來會往這方向提名黨內優秀人選，至於與其他政黨合作等等，應由黨中央考量。

至於後續動向受矚目的顏寬恒是否投入補選，江指出，他最近還沒機會跟和顏聊到此事，但他會尊重顏的決定，因為對選民來講，任何一個決定都要負責任，尤其顏擔任過立委，知道民代對選民該付哪些責任。

江也說，這一次罷免過程與結果，也再度證明，人民可以給你權力，當然也可以收回權力，所有參與補選的人都必須嚴肅向選民負責，必須把承諾付諸實現，也重申顏寬恒會做出最智慧決定。