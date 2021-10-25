台中市第二選區、基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，投票率為51.72%，成為第一個被罷免成功的立委。資深媒體人趙少康的小編群昨(24日)在粉專指出，台中第二選區的好朋友，無懼於社會輿論的壓力，為自己爭取到一個「重新選擇」的機會，這場選戰，綠營最大的錯誤就是「傲慢」，是這份「傲慢」，讓海線的鄉親決定用一張張的選票教綠營重拾謙卑。

趙少康的小編昨在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」中發文，內容提到這場罷免活動從來就不是藍綠對決，而是民意的展現，到現在我們還看見綠營定調這是「報復性的罷免」，顯然綠營到現在仍然完全忘記謙卑二字應該怎麼寫。

趙少康的小編質疑，對自己不利就公投脫鉤大選、怕被罷免就修選罷法，民進黨真的不能這麼鴨霸，倘若民進黨繼續秉持著執政黨的傲慢，民意的反擊終究會出現。

對此有網友在該篇貼文底下留言寫下，「加油，下架不適任的民代，讓他們知道，不是選上就能打混鬼混」、「非常傲慢」、「從頭到尾都是民意的展現，絕不讓綠營模糊焦點，繼續加油」。