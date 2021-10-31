基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，緊接著受到關注的是第二階段連署書已經送件的立委林昶佐罷免案，以及年底登場的4大公投，而各政黨的動向同樣也成為外界關注焦點。輿情網站「聲量看政治」分析了台灣6大政黨2個月來的聲量消長後發現，國民黨聲量下跌幅度最多，民進黨則成為聲量最高黨，基進黨則因陳柏惟罷免案受到關注。

「聲量看政治」30日在臉書上發文分析台灣6大政黨2個月來的Google SERP聲量消長，結果顯示，以最近8天的聲量而言，民進黨暫居第一，聲量占37.83%；國民黨第二，占31.13%；基進黨異軍突起，聲量占比為16.04%；民眾黨占10.04%，時代力量2.95%，新黨2%。

「聲量看政治」指出，雖然陳柏惟最後雖遭罷免，但基進黨的聲量卻水漲船高，從60天前僅7.85%，到罷免案結束後的近一周的16.04%，聲量成長了8.19百分點。姑且不論正負，基進黨更被台灣民眾所看見。

「聲量看政治」發現，整個9月都壟罩在國民黨主席選舉的政治氣氛中，當時國民黨的Google SERP聲量最高，達到40.7%，然而隨著時間進入陳柏惟罷免案高潮，國民黨的聲量愈來愈下滑，台灣政治聲量的注意力聚焦在陳柏惟身上，使得國民黨近8天的聲量僅剩31.13%，2個月來下滑了9.57個百分點。

「聲量看政治」分析，蔡英文總統發表國慶文告後，民進黨的聲量在10月初來到最高，達38.4%，但隨著罷免案到來，又小幅下滑到37.83%。不過，60天來民進黨整體成長了3.58個百分點，暫居聲量最高政黨。

「聲量看政治」也觀察到其他黨的聲量變化，由台北市長柯文哲所領軍的台灣民眾黨，2個月來從11.6%跌到10.04%，下跌1.56個百分點，暫居第四；時代力量從4.15%跌到2.95%，下跌1.2個百分點，暫居第五；新黨則從1.45%上漲到2%，小漲0.55個百分點。