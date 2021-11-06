決戰公投！ 蔣萬安赴濱江市場街講

四大公投案將於12月18日投票，國民黨定調「四個同意」，不過，宜蘭縣長林姿妙昨(5日)表態反對重啟核四公投案，令外界感到意外。對於重啟核四問題，國民黨台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安今(6日)表示，沒有核安就沒有核電，核安一定是擺在最優先位置，還有這議題當然就是看最終民意結果，國民黨自己發起的是食安、公投併大選，這個立場非常堅定。

媒體詢問「會不會覺得黨內對公投議題的對外發言要更一致？」蔣萬安說，我們其實立場非常清楚，目標也明確，就是對於食安公投，呼籲民眾站出來，投下同意票，我想這幾波民調，都有超過六成民眾都支持反萊豬公投，我們對於食安要求也非常高，大家都希望食用健康安全無虞食材，這一點必須展現強大民意，告訴政府跟各界，這個立場我們不會退讓。

被問及個人對重啟核四的立場，蔣萬安強調，沒有核安就沒有核電，核安一定是擺在最優先位置，核廢料也是國人最關心，以及政府必須審慎面對的問題，公投就是人民作主、人民決定，民意最後決定，我們就朝這個方向大步邁進。

蔣萬安指出，當然就是看最終民意結果，國民黨自己發起的是食安、公投併大選，這個立場非常堅定，這也是他發起的12場街講活動，主張「公投反萊豬、食安我做主」，也就是人民作主、人民決定。