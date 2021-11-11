監察委員今天公布「台電奇異核四仲裁案調查報告」，指2014年時任經濟部長張家祝記者會表示核四安全無虞，但該院2年調查發現問題重重更涉及安全性。由於是劍指前朝缺失，經濟部與台電發出聲明，無意外都表示尊重與接受。

監委田秋堇等指出，張家祝曾公開表示，核四在封存前完成安檢測試，設備符合規格要求，但調查2年，發現台電與美國奇異公司的仲裁案，向國際仲裁院提供的「43項反請求」，至今仍有23項問題未解決，有近7成是張家祝任內就已發現的問題。

對此經濟部回應指出，核四安檢小組為當年行政院交付的政策任務，希望透過專家確認核四狀況，進而爭取立院支持追加預算，讓核四能夠興建完成。但台電後續在與奇異的付款仲裁中，確實發現多項未如規範履約的事項，其中部分問題至今仍未解決。相關情況也凸顯經濟部目前持續對外說明，核四重啟確實困難重重的具體事實，該部尊重且接受監察院的調查與糾正。

對監察院提出糾正，台電也發聲明表示虛心接受。仲裁過程中台電對奇異提出多項反請求賠償，包括數位儀控設備在內等不符規範要求事項，部分迄今仍未解決。

台電說明，2014年4月政府宣布核四封存後，台電考量奇異公司仍有相當多安全系統問題的設計修改案未完成，要求解決並停止支付依契約應付款項，但奇異於2015年9月向國際商會提出仲裁聲請。

台電強調，核安是經濟部與台電最關切的問題，當年經濟部奉行政院指示獨立辦理核四安檢，屬於經濟部與台電自主強化機制。但試運轉測試報告仍需經過權責管制機關原能會審查，目前核四廠1號機試運轉測試報告仍有32份未通過審查。

台電表示自己是考生，安檢小組是考官，考生對於考試結果是否通過都尊重考官。針對本次監察院的糾正，虛心接受。