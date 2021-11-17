重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案，將於12月18日投票，朝野近日大拚場，各政黨近日的動作也成為各界關注焦點。輿情網站「聲量看政治」分析近2個月各政黨的網路聲量後指出，目前由民進黨位居第1，國民黨則位列第2。

「聲量看政治」透過Google SERP分析指出，近60天台灣六大政黨的聲量比，目前為民進黨40.02%第一、國民黨37.34%第二、民眾黨10.83%第三、台灣基進5.79%第四、時力4.79%第五、新黨1.24%最末。

「聲量看政治」指出，民進黨的聲量從39.55%上漲到40.55%，漲幅1個百分點，平均為40.02%；國民黨則從37.85%跌到36.7%，跌幅1.15個百分點，平均為37.34%；民眾黨則從10.75%小幅上漲至11%，漲幅僅0.25個百分點，平均為10.83%；基進黨自6.2%跌至5.2%，跌幅1個百分點，平均5.79%；時代力量為4.55%到5.05%，漲幅0.5個百分點，平均4.79%；新黨從1.15漲到1.5%，漲幅0.35個百分點，平均1.24%。

「聲量看政治」分析，民進黨的聲量上漲，與蔡總統國慶文告、陳柏惟罷免與後續補選，以及公投總動員有關；國民黨聲量下跌，與國民黨主席選舉炒作後，話題轉移有關，而陳柏惟罷免與後續補選，以及公投案立場搖擺，雖然也有話題，但主體不再；基進黨在陳柏惟罷免案投票前夕聲量都是高點，罷免案後因討論話題轉移，聲量下跌；時代力量近期因黨員內部分裂，話題再起；新黨聲量雖有浮動，不影響其聲量低迷。