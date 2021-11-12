基隆某高中驚傳「偷跑」開打BNT疫苗第二劑，引發議員及家長不滿，該校回應沒有接獲政策更改的訊息，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天反駁「不能用這樣的理由」，更說出重話表示「大家都把負責的態度拿出來」。

陳時中強調，指揮中心對BNT第二劑都是有宣布開打才開打，不能用這樣的理由；照規定我們會宣布開打，這都是很清楚的指示，沒有照地方衛生局規定提前來打，雖然沒有造成傷害，但我想大家都把負責的態度拿出來。