12/18將進行四大公民投票，國民黨台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動，昨(11日)晚間為巡迴街講第三站，他現身大安捷運站4號出口進行宣講，事後也在臉書寫下當時的民眾反應，讓他真的很感動！此文曝光不到一天時間，已有超過近7千人按讚。

蔣萬安在臉書寫下，特別感謝林奕華委員，以及台北市議員李柏毅、耿葳、王欣儀、徐弘庭、羅智強、鍾沛君到場相挺，隨著宣講進行到第三場，也在和民眾的互動中，充分感受到大家對於食安議題的擔憂，且有位朋友特別趕來現場替大家加油打氣，希望能當面表達對食安公投的支持。

不只如此，蔣萬安透露，還有許多開車、騎車路過的民眾，在車上熱情地向他們揮手致意，還有一位邱小姐和他分享，看到這麼多民意代表願意站上街頭，和人民站在一起，真的很感動。他也說，接下來會繼續用堅定的決心跟意志力，在每一個街口、菜市場宣講，讓更多民眾了解這次公投的訴求，守護自己以及下一代的健康。

對此有網友留言表示，「一起守護食安」、「加油，辛苦了」、「需要戰出來！護食安，萊豬out」、「大家加油，謝謝你們」。