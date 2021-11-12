距離四大公投12月18日投票日，還有一個多月，根據TVBS今天(12日)公布的最新民調。禁萊豬、公投綁大選過半數民眾支持，可能過關；三接遷離和重啟核四則因民眾的態度分歧，仍難以預料。另外民調也顯示，投票率可能不高。

根據TVBS公布的最新民調，結果顯示，有62%的民眾表示會去投票，8%的民眾則表示不一定，30%則表示不會去投票，首次與大選分開舉辦的全國性公投，投票率可能不高。

該民調也調查民眾對四項公投的投票意向，結果顯示，禁止萊豬進口（55%同意：32%不同意），以及公投綁大選（50%同意：37%不同意），獲得過半數民眾支持，高於不同意比例；三接遷離大潭藻礁（37%同意：33%不同意），及重啟核四（42%同意：45%不同意）民眾則呈現態度分歧的情況。

針對萊豬進口公投，在有投票意願民眾中，有55%表示會投票同意禁止進口，高於不同意禁止的32%，另外13%則未表示意見。再進一步交叉分析，發現18-29歲年輕族群有47%同意禁止進口，43%則表示不同意，看法分歧；40-49歲及50-59歲有6成以上表示會投票禁止進口；30-39歲及60歲以上也有超過半數同意禁止進口。民進黨認同者有53%不同意禁止，不過也有32%會投票同意禁止；國民黨認同者達83%會投票同意禁止進口；中立民眾則有52%同意禁止進口，高於不同意的28%。

另外，該民調也問到，民眾公民投票案與全國性選舉，應不應該同一天舉辦的公投態度，結果顯示，有50%民眾表示會投票同意公投與大選同日舉辦，高於投不同意的37%，有13%則未表示意見。

該民調也詢問民眾同不同意重新啟用核四，結果，有45%民眾會投票不同意重啟，略高於會投票同意重啟的42%，有13%未表示意見。交叉分析發現，北北基地區民眾有42%表示會投票同意啟用核四，不過也有41%不同意；桃竹苗地區則有54%同意啟用，高於不同意的35%；中彰投地區有47%同意啟用，41%則表示不同意；雲嘉南和高屏澎地區有3成多民眾表示會投票同意啟用，低於6成及5成不同意啟用的比例。

另外也調查民眾關於天然氣接收站是否要遷離藻礁，37%表示會投票同意遷離接收站，33%則表示不同意遷離，30%則未表示意見。

該民調是TVBS在11月8日至11月11日晚間18：30至22：00，共接觸1193位18歲以上台灣民眾，成功訪問有效樣本1004位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。