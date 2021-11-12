總統蔡英文10月30日出席民進黨首場公投說明會曾喊出守住「四個不同意」後，她最新的民調出爐了！根據TVBS針對蔡英文的施政表現進行調查，滿意度為41%，小幅回升4個百分點，不滿意度39%，略降3個百分點。而行政院長蘇貞昌的滿意度則增加3個百分點至38%，不滿意則減少4個百分點至44%，

根據TVBS今天(12日)公布的最新民調顯示，總統蔡英文的施政表現，有41%民眾表示滿意，39%表示不滿意，20%沒有表示意見。蔡總統滿意度雖較9月BNT疫苗開放登記時小幅回升4個百分點，不滿意度略減3個百分點。

再從民調進一步交叉分析，30-39歲民眾對蔡總統滿意度略增至43%，不滿意度由45%降至36%；40-49歲滿意蔡總統比例增加近一成至46%，轉為高於不滿意的36%；50-59歲滿意度由25%增至33%，但仍低於不滿意度的49%。民進黨認同者對蔡總統滿意為93%；國民黨認同者不滿意度則略增至79%，僅8%表示滿意；中立民眾滿意度略增4個百分點為34%，但仍低於不滿意的38%。

另外，行政院長蘇貞昌的滿意度增加3個百分點至38%，不滿意則減少4個百分點至44%，滿意度仍低於不滿意。蘇貞昌擔任閣揆2年多來的表現，有38%民眾表示滿意，較9月調查時回升3個百分點，不滿意度則減少4個百分點至44%，但滿意的比例仍低於不滿意，18%則沒有表示意見。

該民調是TVBS在11月8日至11月11日晚間18：30至22：00，共接觸1193位18歲以上台灣民眾，成功訪問有效樣本1004位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。