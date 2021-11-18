中天新聞《盧秀芳辣晚報》

指揮中心日前宣布已接種兩劑高端疫苗的民眾，若有出國需求，可加打兩劑國際認證的疫苗。根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）17日警告，高端混打其他疫苗缺乏臨床試驗或研究實證安全性與有效性，民眾應自行衡量接種後副作用風險。《中天新聞》對此進行街訪民調，大部分民眾挑的選項是「驚嚇！替高端仔默哀3秒鐘」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》18日派出記者辮子妹針對「高端疫苗混打4劑，衛福部預防接種小組（ACIP）打臉陳時中，卻要民眾風險自負，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：1.愛國還被放生！老百姓還真衰；2.驚嚇！替高端仔默哀3秒鐘；3.合理！疫苗出事不關政府的事；4.鬆口氣！還好當初沒打高端；5.搞啥！政府態度跟渣男沒兩樣。

結果顯示，有19位受訪民眾參與這次投票，其中2人選擇選項1，9人選擇選項2，0人選擇選項3，7人選擇選項4，1人選擇選項5。

有一位女士表示，「天啊，好慘，打國家的疫苗，還要（風險）自負。」一位年輕人則直言，「就好像政府要鼓勵我們愛國，愛國就要打高端一樣，我不吃這一套啦。」另一位年輕人說，「自己不想要打高端，一開始就覺得說，就是沒有國際認證的東西，就是比較不安全。」

一位挺綠的民眾表示，「如果高端要打4劑的話，自己可能還是要負比較多的責任，就是自己要評估自己的身體狀況...。」還有一位年輕人表示，「國外又不承認，如果我今天要出國，我還要多挨一針，那何必勒。」