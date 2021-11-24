國民黨立委蔣萬安（中）。（資料照／陳信翰攝）

2022縣市首長選戰，朝野各黨會派誰參選引發注目，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒，更成焦點。國民黨立委蔣萬安呼聲高，台北市副市長黃珊珊則表態參選；而衛福部長陳時中一度被看好角逐台北市長、桃園市長。對此，民眾黨立委蔡壁如今(24日)在廣播節目中直言，「蔣萬安看起來贏定了」，目前看起來民調是這樣。

廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋今訪問蔡壁如，節目中提到「熱門市長候選人，現在黃珊珊從民調看起來，勝算不大？」蔡回應，「是，這是我們自己要努力的，因為北市是柯市長執政縣市，新推出候選人要如何讓民眾接受，我們要努力。」

王淺秋更提到，「剛剛廣告期間不小心講了一句蔣萬安看起來贏定了」，蔡壁如則是笑著說，「對，目前看起來民調是這樣，而且我們倆也在聊天，好像蔣萬安也沒有每天出來講話或激烈事情，可是維持高民調！」蔡壁如直言，這也讓他們對於民調或是網路聲量這件事情，要重新來思考。

蔡壁如表示，如果黃珊珊要出來選市長，議題要能扣著市民需求，除了防疫、疫苗，還有後疫情時代經濟，除了網路聲量，要講得出政策、要把北市帶向哪一方向，北市選民會願意去聽這些。她也說，黃珊珊有一個很大特質，就是溫柔婉約，在以前問政也有犀利風格，希望市民能夠看的到。