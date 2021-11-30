年底公投將進入公投前黃金週，據了解，民進黨中央今邀集各縣市黨部執行長或代表，召開公投黃金週全國大串連規劃會議，12月8日身兼黨主席蔡英文總統將在中執會或中常會，下達全黨動員令；至於9日，7位執政縣市長要在自己縣市站路口。

據轉述，今天會議由民進黨祕書長林錫耀主持，會中達成決議，12月8日正逢週三，當天將召開中執會或中常會，黨主席蔡英文將下達動員令，力拚最後公投黃金週，「四個不同意」。

9日則由民進黨7個執政縣市長站路口、非執政縣市則安排其他議員或立委等黨公職負責。

除了由秘書處主責的「路口場」， 12月10日週五，規劃全台舉辦大型活動，主要為「市場場」，由婦女部及台北市黨部規劃，媒體場則選在台北市，地點可能落在台北市濱江市場，屆時，黨內大咖例如蔡英文總統、副總統賴清德、閣揆蘇貞昌等人可望出席，不過場地還有維安等問題，相關細節及出席貴賓尚未做最後定案。

據了解，執政縣市長站路口拜票等造勢，將後製成影片作為公投最後宣傳的利器。