日前才傳出台大學生集體作弊，台北市立大學也爆出學生在期中考試時，一名考生拿著熱騰騰「花雕雞麵」進入考場還邊考邊吃泡麵，儘管監考老師已在黑板上寫出「閉書考試」，但該生卻指「沒有說不能開手機」，還錄下自己與前面同學使用手機以及疑似作弊行為，最後還說自己吃泡麵考試還是滿分，沒有滿分就要「直播吃耙耙」。

近期大學作弊連環爆，先是台北醫學大學醫學系「環境與社區衛生學」期中考試，傳出學生集體討論答案，上周也傳出台大某系期中考集體作弊，今天適逢台北市立大學110年度校慶慶祝大會，包括台北市長柯文哲將與蔡炳坤、黃珊珊兩位副市長出席這場慶祝大會，卻傳出北市大社會暨公共事務學系開設的「心理學」，在16日舉行期中考試時，學生疑似集體作弊事件。

一名參加考試的學生，將自己考試的影片上傳「抖音」，影片中他拿著熱騰騰「花雕雞麵」進入考場，邊考邊吃泡麵，監考老師張德聰在黑板上寫下「閉書考試」，但該生卻指「沒有說不能開手機」，還錄下自己與前面同學使用手機疑似作弊的行為，掌鏡學生最後還說自己吃泡麵考試還是滿分，沒有滿分就要「直播吃耙耙」，目前已下架。

北市大社會暨公共事務學系表示，確有此事，目前得知是單一個案，已經知會負責的老師張德聰及學務處相關行政單位，把影片與相關事證提供給張德聰，將按照學校考試規定辦理，是否重考，以及要扣考或不計分，則尊重修課老師的決定，校方也提醒老師，在考試期間要提醒注意考場秩序，也多留意考試時監考狀況，讓類似事件不要再發生。