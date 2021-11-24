農委會主委陳吉仲23日接受民進黨網路部podcast「耳朵出遊不出油」訪問表示，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。對此，藥師林士峰諷刺道，要陳吉仲別害衛福部部長陳時中「難下台」，否則按陳吉仲的講法，酒能喝、菸能抽但因有三高無法帶頭吃萊肉的陳時中，要怎麼回應？

對於萊克多巴胺是什麼，陳吉仲受訪稱：「就是一個很簡單的產品，比如說豬你要養讓牠長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物。其實，瘦肉精有很多種，那為什麼簡稱瘦肉精，其實那就是讓它的換肉率瘦肉部分比肥肉還多。」

林士峰23日在臉書發文狠酸陳吉仲：「哇，吉仲大大，您就別害時中部長難下台了。酒能喝、菸能抽但是因為有三高沒辦法帶頭吃萊肉的部長，要怎麼回應？」

林士峰更諷刺陳時中，既然萊克多巴胺是豬吃的保健食品，他就可以放心的帶頭試吃，衝一下銷量，美國爸爸才不會不開心，不然只有開放，賣不好怎麼說得過去。林也質疑陳吉仲，既然萊劑是豬吃的保健食品，那我國什麼時候才要開放跟進？「好東西不能只有外國豬能吃啊，您說是唄。」

對於受訪言論引起外界批評，陳吉仲23日晚間10時20分在臉書發文表示：「在此嚴正澄清，本人從未說過萊劑是人類的保健食品，請相關人士勿扭曲解釋。」

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