高端疫苗成了爛尾樓，500萬劑訂單的餘額不知道要怎麼收場。回顧蔡政府對高端，真是一路挺一路錯，在政策上盲目自滿，行事上政治凌駕專業，心態上更無視人民生命健康。如此鴨霸冷血又滿嘴謊言的政府，完全背叛了人民的信任。

回顧蔡政府的種種作為，明顯一路護著高端強渡關山，甚至不在乎吃相難看。一開始國際疫苗採購還不到2000萬，不夠全體國人打滿2劑，就是為了替國產疫苗留下市場空間。問題是，疫苗研發過程非常困難，需要大量的經費、設備與技術，蔡政府那時怎麼有把握國產疫苗能及時做得出來？

護航高端一路錯

果然，蔡政府根本不想照步驟來，而是走捷徑便宜行事。由於3期試驗的經費是天價，索性以美其名「擴大2期試驗」加上「免疫橋接」，讓國內廠商可以省略通常要做數萬對象的3期試驗。更離譜的是，對國內高端及聯亞兩家廠商，蔡政府明顯獨厚缺乏疫苗經驗的高端，高端2期才做了期中報告，政府就發給緊急使用授權（EUA），然後開始打在人民手臂上，創下全球特例。高端原本說10月28日要發表2期解盲報告，但至今沒有下文，連2期試驗都沒有好好交待的疫苗，就要讓人民去玩命，說得過去嗎？

但蔡政府鐵了心硬推，即使硬拗法規、踐踏專業也在所不惜。不要說有許多專家反對省略3期的疫苗，連向來深綠的中研院院士陳培哲對免疫橋接也看不過去，憤辭疫苗審查委員，蔡政府仍然換上大批免疫橋接派委員，毫無懸念地在7月通過了高端的EUA。鴻海創辦人郭台銘5月就要捐BNT疫苗，硬是被蔡政府酸言酸語擋下，當時台灣疫情大爆發，每天確診數百，最多1天死30多人，但蔡政府卻只顧著為高端疫苗保留市場，直到民怨沸騰才在7月對民間捐贈放行。這種政府，心中到底有沒有人命？

高端只是一家民間廠商，蔡政府卻把它塑造成台灣價值的象徵，對人民大肆洗腦，進行情緒勒索，批評者被網軍側翼狂批猛轟，保護民眾健康的疫苗政策竟成了政治殊死戰，是在搞什麼？沒了高端我們就要亡國了嗎？衛福部長陳時中宛如兼差當高端的推銷員，多次公開為高端促銷，還開心地說隨時願陪記者去打高端。公務員圖利一罪，還有沒有人記得呢？

隨著BNT大量到貨，既然有國際認證的好疫苗，高端的打氣於是跌入谷底，至今只有77萬人打了第1劑，其中64萬人打了第2劑，再這樣下去，剩餘的幾百萬疫苗恐怕只能擺到過期。雪上加霜的是，美國宣布完整接種FDA和WHO認可的疫苗入境可以免隔離，高端不在此列。指揮中心不得不面對國際現實，開放接種高端的民眾再打其他疫苗。

美國不支持台獨

但此舉根本是自己打自己的臉。之前台大和長庚進行高端作為其他疫苗第2劑的混打試驗，結果還沒出來。指揮中心遲遲不開放AZ、BNT和莫德納的混打，但還是無法拉抬高端的打氣。現在指揮中心允許接種高端的民眾，有需要到美國等國時，可以加打其他疫苗，這個決定的科學根據在哪裡？有出國需要的人，和沒出國需要的人，身體有什麼不一樣？指揮中心一面開放出國者加打，一面又不建議不出國者再打其他疫苗，根本邏輯錯亂、自相矛盾。而且，短時間內接種2種共4劑疫苗，安全性、副作用、抗體變化如何，都需要科學研究的驗證，指揮中心憑什麼如此隨心所欲，不同意混打時說還沒有足夠的科學依據，想為高端開方便門時說開就開，連個研究數據都不用拿出來？

高端這段路我們算是白繞了，如今要全部砍掉重練，當初相信蔡政府大內宣的民眾成了笑話。民進黨像個夢工廠，靠造夢蠱惑人民，當民眾跟隨民進黨在夢中暈陶陶，民進黨趁機壯大成權力怪獸。台獨和高端不都是民進黨造夢的產物嗎？但真相終會揭露，「拜習會」後，美國總統拜登直言不支持台獨；高端得不到國際認可，指揮中心只能讓民眾加打其他疫苗。滿嘴唬爛的是民進黨，付出代價的是人民，這樣的政府，唾之棄之！