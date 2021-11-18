因應蔡政府能源轉型，大潭第三天然氣接收站位居要角，而能源與藻礁生態的爭地也催生出「珍愛藻礁」公投案。中選會今(18)日舉行第20案公投案第二場意見發表會，正方與反方代表分別由蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，以及台灣環境規劃協會理事長趙家緯擔任。蔡雅瀅表示，全球100多國已承諾2030年前將甲烷排放量減少30％，但台灣卻瘋狂增加天然氣佔比，未來天然氣價格大幅上升以及供應量減少將對台灣能源造成風險。
「經濟發展就必須犧牲生態？如果只是短視性的經濟發展就會對經濟與生態造成衝擊！」蔡雅瀅表示，跟上國際2050淨零碳排對我國經濟發展相當重要，然而溫室氣體已經在全球造成嚴重的氣候災難，人類在氣候變遷下顯得相當脆弱。
蔡雅瀅指出，藻礁公投從來就不是反天然氣公投，而是要求正確選址的公投，當國際都在注重甲烷的減量目標時，我們的國家能源政策卻是大量增加主成份是甲烷的天然氣，而不去思考未來天然氣價格上升和供應量減少的潛在風險。
蔡雅瀅舉例，天然氣雖然碳排比燃煤和燃油要少，也還是屬於高碳排的化石能源，「就像減肥餐熱量低，我們就放寬心大吃，從一天三餐到一天九餐，但還是沒辦法瘦下去。」
台灣經濟靠貿易導向，那更應該注重國際能源趨勢，若大量投注資源在天然氣，等同間接排擠原本可以發展再生能源的資源，要達到淨零碳排，不只要減碳，還需要固碳，藻礁是重要的固碳生態系，效果超過海藻與紅樹林生態系。
蔡雅瀅表示，政府已經有許多準備，一、二接擴建中，五接儲氣槽興建中，三接並非唯一氣源，既然大家都認同藻礁需要被保護，就應該支持三接遷離大潭海域，以免選址不當承擔不必要的風險，畢竟方向正確比速度飛快還重要。
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