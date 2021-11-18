四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，第20案三接遷離公投案正方代表蔡雅瀅律師（右起）、主持人內政部次長邱昌嶽及反方代表台灣環境規畫協會理事長趙家緯合影留念。（民視提供）

四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，三接遷離公投案正方代表蔡雅瀅律師（右）與反方代表台灣環境規畫協會理事長趙家緯（左）合影留念。（民視提供）

因應蔡政府能源轉型，大潭第三天然氣接收站位居要角，而能源與藻礁生態的爭地也催生出「珍愛藻礁」公投案。中選會今(18)日舉行第20案公投案第二場意見發表會，正方與反方代表分別由蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅，以及台灣環境規劃協會理事長趙家緯擔任。蔡雅瀅表示，全球100多國已承諾2030年前將甲烷排放量減少30％，但台灣卻瘋狂增加天然氣佔比，未來天然氣價格大幅上升以及供應量減少將對台灣能源造成風險。

「經濟發展就必須犧牲生態？如果只是短視性的經濟發展就會對經濟與生態造成衝擊！」蔡雅瀅表示，跟上國際2050淨零碳排對我國經濟發展相當重要，然而溫室氣體已經在全球造成嚴重的氣候災難，人類在氣候變遷下顯得相當脆弱。

蔡雅瀅指出，藻礁公投從來就不是反天然氣公投，而是要求正確選址的公投，當國際都在注重甲烷的減量目標時，我們的國家能源政策卻是大量增加主成份是甲烷的天然氣，而不去思考未來天然氣價格上升和供應量減少的潛在風險。

蔡雅瀅舉例，天然氣雖然碳排比燃煤和燃油要少，也還是屬於高碳排的化石能源，「就像減肥餐熱量低，我們就放寬心大吃，從一天三餐到一天九餐，但還是沒辦法瘦下去。」

台灣經濟靠貿易導向，那更應該注重國際能源趨勢，若大量投注資源在天然氣，等同間接排擠原本可以發展再生能源的資源，要達到淨零碳排，不只要減碳，還需要固碳，藻礁是重要的固碳生態系，效果超過海藻與紅樹林生態系。

蔡雅瀅表示，政府已經有許多準備，一、二接擴建中，五接儲氣槽興建中，三接並非唯一氣源，既然大家都認同藻礁需要被保護，就應該支持三接遷離大潭海域，以免選址不當承擔不必要的風險，畢竟方向正確比速度飛快還重要。