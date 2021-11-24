即使在疫情之下，義守大學仍然維持國際交流的節奏，透過網路平台向國際招手走進世界。

台灣支援中心攜手義守大學、文化大學以及日本10所高校，共同舉辦線上討論會，針對國際時事議題、家鄉文化等內容做分享，藉此讓年輕學子增進對不同國家文化的認識與理解。不論是學術的分享，還是未來就業發展，義大積極創造機會，打造專屬義大學生的國際橋梁。

台日線上討論會全程以日文進行，義大應日系通過1、2級語文能力測驗的學生，以及應英系與智控學程的日籍生，共10位參與這場討論會，雙方以不同的文化視野發表意見，同時傾聽彼此的見解，透過討論讓義大學子對於國際議題有進一步的了解。

網路打破空間的限制、縮短區域的距離，視訊交談如同實戰學習，不只訓練學生的日文口語表達能力，並了解時勢專業術語的重要性。義大學子能遊刃有餘的用語文串聯文化接軌國際，參與的同學反應都相當熱烈。

義守大學應日系學生葉梓熙表示，平常很少看新聞，但看到日本高中生流暢的表達自己的意見及想法，激發他對國際議題的關注；智控學程的宮田健瑠開心的說，透過討論能了解每個人的看法及想法，發現每件事情都有多元面貌，能提升自己的思考力和判斷力。

義守大學應日系主任李守愛表示，以全日文方式進行線上交流，看見不同國家的年輕世代從各自的角度和觀點暢談對議題的看法，甚至在文化交流方面，義大學生更發揮代言人的角色，推廣高雄在地特色以及校園風貌，熱絡的討論過程，都讓參與的日本高中學生很嚮往到義大求學。

後疫情時代，義大開拓多元的線上國際學術交流活動，11月中應日系學生也與日本松本大學、韓國東新大學、溫卅大學及嶺南師範大學等日文系學生交流互動；另外，日本仙台市政府經濟局和應日系合作舉辦「線上企業人才招募說明會」，由此可知，日本企業非常肯定義大學生的專業能力，希望藉由線上說明會向優秀的人才招手。