疫情當前，創新速度更加速。近期北中南的中央部會機構、國立大學、醫學大學等，藉由亞太青年創新創業協會創會會長邱華創的豐富經驗，邀其擔任大數據、AI運用、黑客松競賽、新創團隊創業、新創團隊創新等活動的專家評審。他分享觀察與心得，認為新經濟在Z世代的操作下，可能產生經濟結構加速調整的滾雪球效應，當中將會有未來的三個機會與三個挑戰。

第1個機會，由於科技日新月異，加上新經濟世代（1990～）與Z世代（1995～），發生時期接近；新經濟的科技運用與發展，Z世代當成與生俱來的「原生要素」，「無違和感」的科技優越運用，勝過以往世代。預期Z世代對未來新科技的發明運用，將較過去世代更快、更大膽、更熟捻的提出創新。

第2個機會，近2、3年資本市場對新經濟發展的願景，在新科技運用下，愈發熱衷，獲資本市場認同的機會仍然持續增長；現在市場上的新創團隊應更積極即時把握良機，與資本市場對接。

第3個機會，新科技發展與運用，正在形成某種交互作用。公私部門產業大數據、演算法、AI運用、5G高速傳輸等，外在的科技觀念和運用，當前處於良性循環的交互影響。

第1個挑戰，過去新科技運用是由「27～32歲的年輕人」來談；最近「21～25歲的年輕人」談新科技，其態度顯得怡然自得，揮灑自如。未來，後起之秀的世代更迭創新壓力，更有可能加快汰速。之後世代間享有新科技優勢的時間，恐怕更為縮短；稍不留意，當期正在使用的科技技術，不久就被後起新秀「翻篇過去」。

第2個挑戰，最近在一場投資研討會，三個傑出的青創企業，包括從事線上旅遊活動、綠能經濟、電信防詐等領域，在分享其引入國外知名資本的成功心得，其中亦幾乎皆點出國際股東的「公司治理」方法與國際股東對「提升股東權益報酬」重視程度的管理know-how 。

類似的挑戰，在外商巨型金融業相繼離台後，原本外商公司的國際觀、視野高度、公司治理、技術know-how亦不易見；或許其他本土青創團隊，在邁向境外投資人及市場時，管理技能和心境就顯得相形窘迫或霧裡看花。

第3個挑戰，台灣整體市場創意十足，但因為國際觀不足，Z世代創意發想似乎都相對小品。包括周遭環境及同儕，缺乏對國際資本市場操作及國際金融機構文化的理解，新創及青創企業在國際化這一塊，似乎大多數仍處在紙上談兵隔靴搔癢狀態，在競逐國際資本時較為辛苦。

邱華創歷任民間內外商巨型金融機構總經理、國營金融事業總經理、大學特聘教授/諮詢委員、獨立董事等，是極少數擁有橫跨產、官、學界首長級思維，和企業管理、財務、投資、金融等卓越實務歷練的專業人士。

邱華創更先後擔任美商紐約人壽、大都會人壽，兩大「巨壽」投資長(Chief Investment Officer，當時亞洲10餘個國家地區據點，也僅有兩個地區有資格擔任CIO，其餘地區，僅能稱為head of investment投資主管)，連續多年所累積的公司治理know-how，更是難能可貴。