全球人壽秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，特別推動座落於八德新生南路交叉口的全球人壽「希望園區」日前興建落成，美麗的玻璃帷幕大樓，包圍著13.5米高的老榕樹，注入義大利美學，連結商圈在地情感與未來都市發展的設計，已然躍升成為八德商圈的全新地標，把百年見證留在原地，與這塊土地共榮、共存、共好。

「希望園區」於2018年開工動土，歷時3年終於在今年落成，在設計時發現園區中座落著一棵樹齡逾70年的老樹，且被列為台北市樹木保護計畫中，第一棵受保護樹木名為「榕」。

13.5米高的「榕」，過去所在位置是光華商場停車場，茂密的樹冠與氣根垂掛而成的簾幕，成為往來行人、車主酷暑難耐下的避暑之處，樹下也曾有代表民間

信仰的土地公神像，庇護著光華商圈的發展；如今成為希望園區及光華商場中間的連結，更象徵數位科技的新舊發展沿革。而進駐希望園區辦公的低樓層企業，上班時也能時時欣賞這棵老榕樹，並多了個民眾休憩乘涼的小廣場，創造經濟發展與人文生態之間的和諧平衡。

為保護「榕」，落實企業社會責任與環境永續，全球人壽特別要求「希望園區」設計能以保留「榕」的生長環境需求為主要考量，以老樹為中心、建築物因為它而特別設計弧形向內退讓，更成為希望園區的外觀特色，讓希望園區如同一雙臂膀般，環抱「榕」而興建，成為園區的外觀最大特色。

「希望園區」環抱「榕」而興建同時，也特別設立鋼板保護樹根，架設智能照樹燈，讓「台北市第一號保育老樹」能行光合作用，繼續原地生長，生生不息，象徵著每一個世代共同的回憶，經過世代更迭，「榕」依然豎立、成為光華商場與「希望園區」之間的連結。

全球人壽董事長彭騰德表示，光華商場對於五六年級生，甚至現在年輕人或電子業先進們來說，是充滿了許多熱情回憶的園地；基於一份使命感，我們希望對這塊土地能保留在地情感能量，同時也能結合未來的商圈發展，因此將這裡命名為「希望園區」，期能藉此留下對台灣下一代有幫助的事物。而「承先啟後」就是我們對「希望」這兩個字的詮釋。

全球人壽副董事長林文惠進一步說明，這塊土地上的保育老樹，是相當具有指標性的歷史意義，整體設計發想就是環繞著這一棵老樹，而沿著這棵樹「榕」弧形所設置的日照燈，都是為了這棵老樹能夠生生不息的發展下去；我們希望藉由「希望園區」將科技跟人文產生協調性融合，啟發年輕人有更多的創造力，整個都市樣貌在進化過程中不斷改變。「希望園區」象徵一個世代的交替，也為整個光華商圈帶來另外一個新的起點。

由義大利建築師邀請義大利知名建築師馬可卡薩蒙蒂(Marco Casamonti)及三門聯合建築師事務所、林秀芬建築師事務所為全案設計操刀的全球人壽「希望園區」，將義大利美學融入八德商圈，保留「希望」的初衷，接軌台灣與國際的視野，串起過去的基礎與未來的發展，期許為地區創造良好的社會資源和典範，彰顯保險業對人與社會的愛與責任，讓這塊土地繼續發光發熱。

因此，「希望園區」連續3年獲得建築大獎肯定，2019年榮獲「國家建築金質獎」規劃設計類辦公商業大樓中層組全國首獎，2020年榮獲不動產業界年度最高盛會「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類商用建築類特別獎，今年又榮獲2021年「國家建築金質獎」施工品質類辦公商業大樓中層組全國首獎。