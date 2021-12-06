大陸官方降準聲音再起，大陸國務院總理李克強3日會見國際貨幣基金（IMF）總裁喬治‧艾娃時表示，將圍繞市場主體需求制定政策，適時降準，引發市場關注具體時間點。綜合大陸多位分析人士的觀點來看，若此次實施降準，將有兩個可能實現的重要窗口期，包含在12月月中與明年1月。

據《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青認為，若年底前後降準落地，將切實降低實體經濟融資成本。在PPI與CPI存在「剪刀差」背景下，緩解中下游小微企業經營困難。他指出，當前降準已屬於「貨幣政策回歸常態後的常規流動性操作」，不會帶來大水漫灌效應，既不會帶動信貸、社融增速大幅沖高，也不會推動宏觀槓桿率明顯攀升。

在降準方式上，光大证券银行业首席分析师王一峰表示，結合7月降準看，本次降準以全面降準0.5個百分點，並置換部分MLF的方式可能性更大。他認為這樣既可以降低銀行體系負債成本，引導銀行讓利中小企業，又能夠避免流動性過度寬鬆，進而引發資金淤積和套利。