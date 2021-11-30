出席辦「2021年產業人力提升成果發表會」的 優良申請單位分享成功經驗，企業踴躍在線上遠距交流，企業提升人才專業更提升競爭力。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦「2021年產業人力提升成果發表會」，展現企業不畏疫情挑戰，靈活運用企業訓練補助資源來提升內部人力亮麗成果。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

人才是企業重要資產！勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦「2021年產業人力提升成果發表會」，展現企業不畏疫情挑戰，靈活運用企業訓練補助資源來提升內部人力亮麗成果，今年近1200家企業參與相關人力提升計畫，在該分署國際會議廳發表成果，邀請優良申請單位分享成功經驗，企業踴躍在線上遠距交流，企業提升人才專業更提升競爭力。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，因應市場環境的快速變動，企業內部人力提升是永續經營的關鍵，「小型企業人力提升計畫」及「企業人力資源提升計畫暨充電起飛計畫」即可協助企業辦理在職員工訓練，進而提升人力資本增加市場競爭力，才能站穩腳步共創「人力新未來」。

今年「小型企業人力提升計畫」共有650家企業經過產學顧問輔導診斷後，進入職能提升訓練課程。

華剛茶業有限公司執行長特助林鈺秀表示，產業升級與人才的培養傳承有密不可分的關係，近年來華剛茶葉朝著智慧化農產模式邁進，加入品牌化經營策略來提升產品價值，透過「鎮小型企業人力提升計畫」，讓團隊的夥伴一起凝聚共同目標，學習行銷企劃、異業合作、茶廠排程等專業知識，幫助台灣傳統農業升級、創新，促進人才接軌，產業傳承。

今年吸引超過500家企業申請「企業人力資源提升計畫暨充電起飛計畫」，和昕精密科技有限公司董事長魏煜成無私分享，「企業人力資源提升計畫」提高公司對教育訓練的預算編製，訓練品質持續上升。

產業雖然一度面臨國內疫情挑戰，但和昕配合政府防疫措施快速調整訓練模式，持續訓練與學習不中斷。

魏煜成強調，和昕精密科技有限公司的辦訓之路就是堅持與精進，在2021年獲得台灣精品獎，持續秉持人才培訓理念，強化員工產業技能，追求更高品質的生產。

中彰投分署協助產業升級及人才持續優化，號召企業善用「小型企業人力提升計畫」、「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」等企業訓練資源。