隨著2021年聯合國氣候峰會COP26落幕，淨零碳排成為各國與企業急起直追的目標。KPMG日前發布最新的「淨零承諾：計畫何處? 企業脫碳透明度與揭露指引」報告，提供企業在進行脫碳轉型中、透過八大指引步驟建立穩健的脫碳計畫。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，全世界宣示達成淨零排放目標的國家，約涵蓋全球GDP的70％，淨零碳排四字已成為企業的現在進行式，但要將承諾化為行動，需要全方位的規劃並了解脫碳對企業的重要性。

為協助企業設立可執行且具備科學基礎的轉型目標，讓企業在因應不斷變動的科技、法規、投資人期待下，強化營運彈性與韌性，KPMG以八大指引對焦外部趨勢達成內部轉型，包括展現企業治理機構決心，建議董事會從一開始就設定正確的方向監管整個脫碳計畫，並在內部將關鍵績效指標（KPI）連結淨零碳排進度，有助於實踐整體計畫。

另外還有透明揭露承諾的排放量，完整揭露現行溫室氣體排放界定的三種範疇，並針對造成最大排放量範疇進行細部揭露、以及未納入排放的考量與改進；清楚設立短中長期淨零目標，淨零排放目標年限不應晚於2050年，若可設定中期目標如2030年或2035年則有助於回應投資人與利害關係人需求。

同時也需導入科學基礎減量目標協助企業建立可實踐的路徑以及減低逐年排放量、提出既詳細又可信賴的淨零計畫、闡述淨零計畫如何與企業策略結合、重點標示計畫風險挑戰與不確定性等

此外，還有詳細敘述計畫影響與衝擊，從商業模式、投資、上下游價值鏈、產品、業務、研發等對營運所造成的影響；最後則是檢閱與揭露年度進度，在年報、財務報表、網站上持續更新資訊以符合投資人期待。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠指出，「淨零」是減碳猛藥，說到做到才能真正有助減緩氣候變遷，KPMG的八大脫碳指引就是要協助企業能夠真正把脫碳落地，以避免世界真的走到氣候災難的絕路。

黃正忠認為，企業正在鋪路朝淨零排放目標前進，同時需確保對投資人、員工、政府與其他利害關係人的承諾，促使企業更加提高韌性抵禦氣候變遷所造成的破壞。透明揭露脫碳計畫十分重要，企業向股東與其他利害關係人揭露可信賴、即時的成效指標，可建立信任並符合法規、強化營業授權。