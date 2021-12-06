為協助跨國企業做好稅務管理，資誠聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會6日舉辦「永續發展下的TP管理趨勢」研討會，分析企業常見的TP議題及管理策略及台灣移轉訂價發展趨勢與實務。

資誠聯合會計師事務所會計師范香琴指出，稅務治理已是企業公司治理的一環，永續發展將成為企業策略不可或缺的一部份，道瓊永續指數（DJSI）中亦新增關於企業租稅策略項目調查。

跨國企業可透過集團價值鏈的分析，從辨識集團獲利動因、資產、人力及無形資產等配置情形、集團利潤配置、移轉訂價政策等面向，進而說明各國利潤與稅負的合理性。

此外，也因應各地稅局逐漸加強移轉訂價的查核力道，特別是集團獲利動因與產業特性息息相關，跨國企業應就各營運個體在不同的價值鏈環節中之貢獻，訂定合理之利潤分配原則及移轉訂價政策，以降低各地稽徵機關對於移轉訂價查核的挑戰。

范香琴建議，企業應透過預先訂價協議運用或全球核心文件的準備，可有效避免或消除重複徵稅並達到稅收確定性，觀察主要國家中、美、印度等在預先訂價協議的發展，皆朝向簡化申請流程、 縮短審查時程等方向，以鼓勵納稅義務人進行申請。

PwC海關及國際貿易服務合夥人李維政指出，由於移轉訂價中用以檢驗交易結果是否符合常規的移轉訂價方法，與關稅法相關規定中用以核定進口貨物完稅價格的方法不盡相同，納稅義務人還是應注意二者的差異。此外，台灣移轉訂價一次性移轉訂價調整已於2020年1月1日起開始施行，李維政提醒擬申請的企業，應妥善規劃相關申請，包括與總部的內部溝通，以期能達到文件與時程上的要求。

李維政表示，有廠商會應用「美國首次銷售原則」來降低美國關稅成本。也涉及該供應鏈移轉訂價的安排。符合美國首次銷售原則要件的企業，可用製造商出售該商品予第一個經銷商的價格做為申報美國進口貨品價格，而非以美國進口商進口價格作為申報價格之依據，以上關稅與企業移轉訂價政策息息相關，公司應及早規劃，做好稅務管理。

資誠聯合會計師事務所移轉訂價主持會計師徐麗珍指出，隨著近期國際稅務變革，資訊透明化，各地稅務機關對移轉訂價查核力道增強，企業可以思考將移轉訂價作為稅務管理工具，更了解集團價值鏈要素，利用系統化作為管理，善用租稅協定及預先訂價協議之申請， 因應國際稅務潮流之變化。