「尋找野蠻女友」全民大海選，已經進入決選，野蠻女友製作人張立昂及野蠻大使們，在主辦單位群星瑞智安排下擔任評審進行「試鏡見面會｣，與決選者進行面對面試鏡，評審團看見參賽者都想起自己試鏡的經驗，鼓勵所有選手勇敢做自己是大使們的共識，更是抱著來看未來師弟師妹的心情，興奮又期待。

「尋找野蠻女友 」進入決選評審進行「試鏡見面會｣。（左起：蔡凡熙、張立昂、閻奕格，三禾行銷提供）

張立昂有韓國大型徵選和歌唱海選的經驗，他回憶當時得失心重，每天都在鏡子前面練習表演，無論是吉他還是跳舞，每天都去找老師練習，為自己夢想而努力，深刻覺得站在台前感受壓力和試煉是成長的必要因素。他鼓勵參賽者「享受得失心所帶來的刺激」。

蔡凡熙擔任評審也是野蠻大使說：「試鏡可以讓自己的心臟變大顆，是很好獲取經驗值的體驗。」同為評審的項婕如說：「當演員除了需要主動，也需要學會等待機會、時機成熟。」段鈞豪在試鏡見面會時提醒入選者放鬆，沒有準備才藝的選手，更要展現自己最真誠自然的那一面。閻奕格看到不同領域不同年紀的參賽者表示「柴姐擅長提拔新人，相信選出的新人一定會有很棒的表現。」

「尋找野蠻女友 」進入決選評審進行「試鏡見面會｣。（左起：段鈞豪、項婕如、張立昂，三禾行銷提供）

活動已入決賽階段，合作單位浪 LIVE特別安排野蠻大使進行四場連MIC直播活動，張立昂與閻奕格於11月22日和29日；段鈞豪與項婕如是11月25日和28日，屆時大使們會在連MIC直播中，展現直播互動，直接公佈加分人選，同時開放粉絲上浪LIVE平台投票支持心中的最後冠軍得主。