媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠駁回，經台灣高等法院廢棄發回後仍由張女審理，彭對張女提起損害賠償之訴，要求賠償他精神損失200萬元，並登報道歉，彭未到庭，委由律師聲請在美國進行法庭視訊。

彭文正及被告的法官張詠惠都委任律師到庭，彭的律師張靜質疑張詠惠去年結案程序有問題，且宣判後發布新聞稿的程序有疑義，律師說彭文正認為自己是媒體工作者，想要在美國以視訊向承審求償訴訟的法官洪文慧說明。

法官諭知彭如果想在下次開庭視訊可以提出聲請，至於張女的律師認為，彭文正及律師把民事案件當成刑事案件在打，將民事舉證責任都推給法院，沒有盡原告應有的舉證責任。

另，彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位是假的，遭檢方依加重誹謗罪起訴，上個月20日台北地方法院刑事庭開庭時，彭未現身，檢方聲請拘提；據了解彭對外表示，自己被蔡政府追殺，已申請入籍美國，委請律師向美國申請政治庇護。

彭男提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭男說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。