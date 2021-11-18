對於台電核能發電處處長許永輝今（18）日在「重啟核四」公投意見發表會時指出核四廠本身有多項安全性疑慮一事，「重啟核四」公投領銜人黃士修在臉書解釋為何要告許永輝，因為許永輝擔任核四試運轉測試負責人，今日辯論會公開發言稱核四有安全疑慮，已涉及瀆職與公務員登載不實罪。
四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今（18）日舉辦第2場次公投意見發表會，其中第17案「重啟核四」於15時至16時登場，由台電核能發電處長許永輝擔任代表反方。許在會中表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。
黃士修在意見發表會更向反方許永輝表示，手上已經準備好一份刑事告發狀草稿，接下來辯論直播我的律師團會隨時蒐證，若宣稱核四廠有問題，辯論一結束，就到台北地檢署告發，「我誠心建議您等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可在法庭上作為指控你的證據」。
黃士修也在臉書說明為何要告發許永輝，黃指出，許永輝擔任核四試運轉測試負責人，今日辯論會公開發言供稱核四有安全疑慮，因此會秉持法治原則，告發追究責任。
黃士修在《下班不演了》網路直播強調，刑事告發狀已經寫好了，有空檔的話就送到北檢去。當年試運轉測試小組負責人許永輝「給我出來」，許永輝是現在沒做好？還是當年沒做好？「我就查你！我就辦你！」依法提起訴訟，「有本事就告我恐嚇」，大家一起上法院！
文章來源：下班不演了 黃士修
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