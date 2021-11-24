部分人士指稱核四重啟規劃書為台電核能部門跨單位之作，台電24日澄清，所謂的規劃書絕非台電正式文件或報告，不僅格式缺少台電正式文件所需註明的基本資訊，對於重啟時程、經費評估上也充斥謬誤。

台電強調，核四公投攸關國家重要能源政策與核能安全，各項討論應立基於正確資訊，台電過往也針對核四重啟之評估公開相關資訊並對外說明，呼籲外界勿再引用或影射該報告為台電文件，以免誤導視聽。

台電說，針對這份流傳的所謂「核四重啟規劃書」，在格式上即與台電核能部門常用的正式文件有異。正式文件應具有封面，標明文件名稱、製作單位及日期等重要資訊，其次會有大綱及前言等內容。經檢視這份所謂的規劃書在這些重要格式上付之闕如，其來源不明且真實性存疑，絕非台電正式文件。

台電解釋，這份報告稱核四機組僅需3至5年、花費500億元即可重啟，惟參照許多專家學者說法，以及國外案例經驗，所述核四重啟時間及經費的說法不切實際。以美國Watts Bar 2號機重啟為例，該機組與核四1號機相較，不僅同廠已有運轉10年的同型機組，且具有機組建廠執照仍有效，耐震條件不變等有利條件，最終重啟仍花費了9年、900億元。