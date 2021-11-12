行政院政務委員鄧振中將出席11月底舉行的WTO部長會議，並代表台灣發表部長聲明，鄧振中12日表示，聲明將強烈主張自由貿易，盼各國不該在沒有正當理由下限制進口；外界關注是否與美國貿易代表戴琪舉行雙邊會談，鄧振中指出，將儘量爭取。

第12屆世界貿易組織（WTO）部長會議11月30日到12月3日在日內瓦總部舉行，共有164個會員國，部長會議預計實體與視訊並行，多數國家都會派人與會，台灣將由鄧振中代表出席。

美國貿易代表戴琪也將率團出席WTO部長會議，對於台美經貿首長是否會在WTO場邊舉行雙邊會談，鄧振中說，將視需要爭取與美方代表舉行非正式會談，但也要看看戴琪行程，「大家也都蠻忙的，要看時間安排」。

鄧振中強調，參與部長會議目的之一是希望與其他國家的部長會晤，「只要有空檔，盼雙邊會晤的機會越多越好」。

鄧振中說，這次部長會議有兩大主題，一是因應COVID-19疫情，印度、南非等國關注疫苗專利豁免問題，希望疫苗等防疫物資不要受到智慧財產權的硬性規範，但因牽涉藥廠與使用疫苗者之間的商業利益，距離達成共識似乎還有一段距離。

其次，部長會議也將討論環境保護議題，像是為避免過度捕撈，呼籲各國不要再補貼漁業，鄧振中認為這項議題比較有可能在本次部長會議中獲致成果。

12月18日將進行反萊豬等四大公投投票，台美如有雙邊會談是否觸及此議題，鄧振中說，台灣與美國的關係很多重，美方當然會關心反萊豬議題。

另外，中國大陸自今年3月起，以多次驗出有害生物介殼蟲為由，陸續暫停台灣鳳梨、釋迦與蓮霧輸入，農委會日前已向WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）委員會例會提出特定貿易關切。

至於是否會藉這次出席部長會議之便，對中國設下貿易障礙提出關切，鄧振中說，大方向上會在部長聲明中主張台灣支持自由貿易，盼各國不該在沒有正當理由的情形下限制進口，但是否會提及具體項目還會再思考，重點是一定會清楚說明台灣支持自由貿易的立場。

據了解，部長會議後，鄧振中規劃出訪美、加等地，與美國、加拿大新任首長會晤，他表示，會面要看什麼方式最合適，目前尚未定案。