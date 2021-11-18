一名40歲女性透過交友軟體結識一名已婚男子，並且發生性行為，沒想到兩人完事後，女子下體突然大出血，緊急送醫救治。婦產科醫師張宇琪表示，當下女子的私密處不斷噴血，一度找不到出血點，最後才發現2條撕裂傷，讓她錯愕直呼「再更進去，腸子會掉出來！」

張宇琪在《醫師好辣》節目中分享讓她印象深刻的案例，指出一名40歲女子被救護車送到醫院時，一旁陪診的男子也憂心忡忡，進一步了解後才知道兩人是透過交友軟體結識，男方是已婚人士，交往一個月後相約愛愛，沒想到事後女子下體竟然血流不止，男方問她「妳是不是月經來了？」女方表示生理期才剛結束。

眼看女子持續出血，男方先扶她到廁所清洗，但女子私密處依舊不斷噴血，男方只好慌張的請汽車旅館櫃檯叫救護車送醫。張宇琪趁著女子意識清楚時，詢問事發當下是否有異物或是電動物品、玻璃侵入割傷陰道，但兩人搖頭否認。

由於女子血壓和血紅素狂掉，只好將她緊急送往開刀房輸血縫針，張宇琪回憶當時的緊急情況仍心有餘悸，「鴨嘴打開後，血水瘋狂流出來，根本看不到出血點，紗布止血還是一直流。」後來總算在陰道側壁發現裂了一個3公分、深度1公分的傷口，已經傷到肌肉層，但是縫合後，陰道仍不斷出血。

張宇琪接著深入檢查發現，子宮頸下方的後穹隆有個呈現微笑狀的裂傷，深度約莫1公分左右，她錯愕直呼「如果再深進去，腸子會掉出來，很可怕的！」張宇琪推測，女子下體裂傷可能是因為偷情太過緊張，導致陰道攣縮，加上男方衝刺過猛，造成女子陰道側壁和後窟窿裂傷而大噴血。

事後女子被要求必須停機1個月，她也乖乖配合，直到檢查傷口癒合良好，她立刻迫不及待的詢問醫師「我什麼時候可以開始性行為？」似乎沒有因為這次陰道裂傷而對性事產生陰影。