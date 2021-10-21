中部業者結合觀光局國旅團遊補助推出離島促銷旅遊產品，全面搶攻旅遊市場，炒熱離島觀光旅遊市場。(市議員陳清龍提供)

中部業者結合觀光局國旅團遊補助推出離島促銷旅遊產品，全面搶攻旅遊市場，炒熱離島觀光旅遊市場。(市議員陳清龍提供)

中部業者結合觀光局國旅團遊補助推出離島促銷旅遊產品，全面搶攻旅遊市場，炒熱離島觀光旅遊市場。(市議員陳清龍提供)

國內旅遊因應疫情減輕，全民展開拼經濟！市議員陳清龍21日推薦說，因應10／20起台中機場快篩站已撤除，旅客只需填妥健康聲明書就能搭機，中部業者結合觀光局國旅團遊補助推出離島促銷旅遊產品，全面搶攻旅遊市場、全民拚經濟，炒熱離島觀光旅遊市場。

陳清龍指出，中部13家旅行社聯合搭乘立榮航空包裝澎湖及金門旅遊促銷團針對小資族配合觀光局國旅團遊補助一起包裝了金門3日及澎湖3日行程金門行程由台中機場出發原價8000多元特賣5990元起。澎湖3日原價6000多元特賣2990元起還推出[五澎齊發]即搭乘立榮航空由松山.台中.嘉義.台南.高雄五個機場出發。

永興旅行社魏總經理說，包裝五澎齊發是很特殊的行程首先避開了旅遊團的早去晚回的飛機時段再來行程第二天全天安排北環島行程；第三天開放自由活動時間即然是小資族有不一樣的想法及玩法可以自由發揮期待給小資族可以享有最優惠的旅費達到最盡興的旅程。

陳清龍表示，13家旅行社共同打出組織戰，搶攻後疫情的旅遊商機，包括有永興、僑新、東暉、長汎、超悠、嘉晉、儒懋、易飛網、東南、暢遊、華府、三多及百利旅行社(股)公司等。