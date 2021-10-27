高雄城中城大火釀成46死悲劇，高市府搶在高市議會國民黨團今（27）日舉行記者會前40分鐘，宣布消防局長李清秀、工務局長蘇志勳下台負責。藍營痛批，棄車保帥、斷尾求生，最該下台的是市長陳其邁，更揚言「沒有負責，沒有預算」。

高市議會國民黨團總召童燕珍指出，城中城大火造成46條人命死亡，超過當年高雄氣爆32死，但當年氣爆發生不到7天，高市府有1位副市長、3位局長下台，如今城中城竟拖了近兩周，卻只讓工務局長、消防局長下台負責，這是一個斷尾求生的做法。

高市議會國民黨團總召童燕珍指出，城中城大火造成46條人命死亡，超過當年高雄氣爆32死，但當年氣爆發生不到7天，高市府有1位副市長、3位局長下台，如今城中城竟拖了近兩周，卻只讓工務局長、消防局長下台負責，這是一個斷尾求生的做法。（柯宗緯攝）

童燕珍直批，這次事件牽涉到工務局、消防局、社會局、民政局等多個部門都失靈了，如果只有2位局長下台負責，「對不起那些罹難者」，國民黨團完全無法接受，要求陳其邁應該下台負責，必須還給市民、罹難者一個交代的話，否則國民黨團將不會把市府的預算交付，「沒有負責，沒有預算」。

高市議員黃紹庭痛批，一場大火燒出高市府「金玉其外，敗絮其中」執政失靈，還有崩壞危機。（柯宗緯攝）

高市議員黃紹庭痛批，一場大火燒出高市府「金玉其外，敗絮其中」執政失靈，還有崩壞危機，更看到3件事情，工安事件頻傳，從工安、勞安、治安都是全國惡名昭彰；危老大樓管理疏失，到底城中城有沒有管理委員會，高市府被城中城居民打臉。另也質疑陳其邁在火災後2個多鐘頭才到場，人在哪裡？

高雄市議員陳美雅再批，市府說城中城沒有管委會沒立案，但住戶卻拿出公告上面有管委會的印章、還有電話，怎會沒聯繫窗口？是市府不用心？還是背後有門神擋下不給做消防安檢呢？另外，針對住戶說鐵片、防火門被拆掉，是人為蓄意破壞的，這個也應該徹查清楚。

高市議員陳若翠則狠酸，當迴力鏢打到陳其邁市長當初所講過的話「要死多少人才要負責下台」，嗆阿拉夜店9個人死亡的時候，那麼陳其邁市長呢？高市府官員如此貪戀權位，不顧老百姓死活，你們連一個集體請辭，然後慰留這樣的戲碼都不會演，請問一下，這46條人命何辜？

高市議員邱于軒感慨說，市政府應該悲天憫人，但只看到冷血無情，「昨天公祭，今天忘記，明天音樂季」，前天林園發生了工業大火，雖然沒有人傷亡，可是造成百姓擔心受怕，她等不到市政局處來解釋，只等到文化局邀請參加高流的開幕，它的標題是第一個sea the future，但她想問的是城中城的這些住戶，他們有future（未來）嗎？往生者再也看不到明天的太陽。