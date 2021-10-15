台南市長黃偉哲進入大樓內部檢查消防安全設備。（程炳璋攝）

台南市消防局演練大樓救災，雲梯車扮演重要功能。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲認為台南市所有大樓都需要成立管委會。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲勉勵打火兄弟演練的辛勞。（程炳璋攝）

高雄城中城大火造成46死慘劇引發震撼，全台清查複合式商辦大樓消防案檢設備，台南市列管50棟類似大樓，其中5棟例行性檢查不合格，民眾關心的國花與國賓大樓並未在列，台南市長黃偉哲15日突擊視察消防局的大樓消防安檢演練，強調對不合格的大樓將複查、開罰到改善為止。

高雄城中城屬複合式商辦混合住宅大樓，台南市清查類似大樓共有50棟，在例行性檢查時，有5棟大樓部分不合格，其中民眾關心中西區火車站圓環的國賓大樓與忠義路上的國花大樓，平時消防安檢皆過關，台南市消防局14日突擊抽查這兩棟大樓，國賓大樓的防焰設備未符規定，已開出改善通知單。

台南市消防局15日上午在安平區「同心協力大樓」進行大樓救災演練，該棟大樓是複合式商辦大樓，興建使用已26年，1至6樓原本作為商場，因無人使用已廢棄封閉，7樓是道場，8至22樓是商辦，23樓又有道場，並有佛廳。

「同心協力大樓」2016年曾因電線走火引發火災，當時消防局全力疏散120人，無人死亡，因高雄發生城中城大火慘案，台南市消防局選擇這棟大樓做為演練場所。黃偉哲全程觀看消防弟兄動作嫻熟的操演，看到雲梯車兩分鐘升起，為大家演練辛苦致謝。

黃偉哲強調人命不能打折，台南市很多大樓的消防設施已通過舊的消防法，卻不符合新的消防法規。有的老舊大樓完全沒有管委會，政府會輔導住戶組織管委會，負起居住安全責任，政府可給該有補助，稽查不及格就要求限期改善，不聽勸者會開罰，按日、按次處罰到改善為止。

台南市消防局表示，台南有列50棟類似城中城案的大樓，其中有5棟最近檢查不合格，50棟會再複查，不合格依照消防法開罰，追蹤到改善為止。