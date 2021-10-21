城中城惡火發生已8天，市長陳其邁連日來重申「會負責任」，國民黨高市議員陳麗娜21日直批，嘴上講負責，但就只有一個方式，就是下台負責。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員陳麗娜在議會詢問在場4位政務官是否認同「政務官應下台負責」，但在場無人舉手。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員邱于軒則點名，副市長史哲等官員必須辭職下台，落實責任政治。（翻攝邱于軒臉書）

高雄「城中城」惡火事件時隔8天，市長陳其邁連日來重申「會負責任」，國民黨高市議員陳麗娜21日直批，嘴上講負責，但只有一個方式，就是政務官該下台負責。國民黨高市議員邱于軒則點名，副市長史哲等官員必須辭職下台，落實責任政治。另有民團下周一將到高市府陳抗，要求陳其邁立即下台。

陳麗娜今早在高雄市議會質詢時，引用陳其邁10年前上政論節目評論前台中市長胡志強「大火9死應下台」的片段，她直說，政務官要負責大家都知道，但只會嘴上講負責，真正負責方式，就是下台負責。

陳麗娜認為，城中城46死、43傷，造成人民生命財產受到重大威脅，政務官是否該下台負責任？她詢問在場4位政務官是否認同，但在場無人舉手。她直批，政務官「有權無責」，為所欲為在職務上做任何事情卻不用負責任，難以被社會價值認同，對於4位政務官未舉手深表遺憾。

邱于軒則痛批，陳其邁團隊還在眷戀權位，到目前為止沒有一個官員下台，停職甚至自請處分。她檢視本次城中城大火發生的原因，消防、公安檢查不利，市政府態度消極，點名副市長史哲、民政局、社會局、消防局、工務局和都發局局長，辭職下台，落實責任政治。

至於主責督導工務部門的副市長林欽榮，邱于軒則認為他該留下來，邱直說，林欽榮畢竟熟悉工務部門運作和相關法規，過去也曾任都發局局長，不管是「贖罪」還是「彌補」，都應該留下來協助修正法規，加速推動高雄都市更新，才不會讓憾事重演。

此外，民間鬥士團體也發起行動，預計25日下午2時到高雄市政府四維中心陳抗，要求陳其邁立即下台負責。該團發言人徐尚賢指出，高雄一把無情火證明陳其邁嚴重失職，請應該負責的陳其邁不忘初衷立即下台，高雄市民要求陳其邁對高雄負責，也對10年前的陳其邁自己負責。