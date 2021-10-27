網友在陳若翠臉書上表達「異」見。（柯宗緯翻攝）

高雄23個學生街舞社團今（27）日發起連署呼籲續辦，「不要讓我們這群熱愛街舞的人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待已久的舞台！」（柯宗緯翻攝）

高市青年局30日將在中央公園舉辦「雄爭舞鬥」街舞大賽，國民黨高市議員陳若翠直批，城中城大火責任還未釐清，罹難者還屍骨未寒，俗話說「里有殯，不巷歌」，難道不能晚點辦？然而，高雄23個學生街舞社團今（27）日發起連署呼籲續辦，「不要因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待已久的舞台！」至於活動辦不辦？青年局則說「審慎評估中」。

陳若翠澄清，自己從沒說要停辦，只是在這個節骨眼，是否應該考量罹難者家屬及社會觀感，大家將心比心，讓活動晚點辦。她身為議員職責在督促市府，主要是提醒公部門在此時辦街舞比賽是否恰當，必須好好思考。

不過，高市23個學生街舞社團公開發起連署指出，呼籲陳其邁市長、張以理局長，還有陳若翠議員要尊重學生參賽者的心聲，繼續舉辦「雄爭舞鬥」。這是今年全國最大的街舞盛事，原本6月就要舉辦，但因為疫情延到現在，大家也都沒有放棄，積極練習了很久，希望在登台的時候能展現最好一面。

連署聲明也提到，城中城的事件，我們也很哀傷，但這場比賽我們也期待很久，我們不懂政治，不希望單純的街舞比賽被政治影響，請市政府以及議員們要傾聽年輕人的聲音，不要讓我們這群熱愛街舞的人，因為大人們的政治因素，被迫犧牲期待已久的舞台！

陳若翠的臉書上也有支持者力挺她的「里有殯，不巷歌」觀點，但也有不少學生洗版，有學生直言，「為比賽籌備很久，大家都重視，不希望這樣事故而去影響賽事」，也有表演者留言「您提出這次比賽事件為了的，不就是要拉高市市長下台嗎？這樣的手法是否有些許拙劣」。

陳若翠直說，「身為議員提出這樣的意見，雖然遭受到負面的壓力，但我們並沒有錯」，重申自己與學生各有立場，這是個開放多元的社會，大家可以各自表述立場，但呼籲不要做人身攻擊。