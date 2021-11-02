高雄城中城大火奪走46條人命，國民黨立院黨團昨要求高雄市長陳其邁下台負責，遭綠委蔡易餘回擊，稱當年新北市發生八仙塵爆，也沒人要求當時的新北市長朱立倫請辭下台。對此，資深媒體人黃暐瀚譏諷，原來不只行政院長蘇貞昌熟練乾坤大挪移之術，蔡易餘也會。

國民黨立院黨團昨（1日）開記者會要求陳其邁為城中城大火負責下台，民進黨立院黨團也在輿情回應記者會上回擊，其中蔡易餘指出：朱立倫擔任新北市長時，也曾發生八里八仙樂園粉塵爆炸死傷的不幸事件，但當年沒有人利用這件事做政治鬥爭，也沒有人要求朱立倫要下台，現在要做的是災後復建，而不是政治上的撕裂。

對此，黃暐瀚今（2日）在臉書發文指出，「原來不只蘇院長熟練乾坤大挪移之術，蔡易餘也會」，黃直言，陳其邁之所以被問要不要下台，是因為2011年，台中市阿拉夜店火災發生之後，陳其邁公開要求時任台中市長胡志強下台。陳其邁當時說，雖然監察院調查之後，不予彈劾，但政治人物唯一要負的責任，就是下台，所以認為胡志強應該要下台。

黃暐瀚指出，現在高雄城中城大火，死了46個人，拿陳其邁的標準，要求陳其邁，錯了嗎？黃指出，所以自己才說，誰都不必去逼陳其邁下台，他也不會，但他就想問問陳其邁，「按照他自己的標準，現在這個高雄市長，他是辭？還是不辭？請他公開回答大家，這樣就夠了」。