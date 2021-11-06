城中城事件已完成公祭，但高雄市政府團隊未停下腳步，仍持續關懷罹難者家屬，協助處理罹難者戶籍登記、法律議題及慰助金發放等事宜，市長陳其邁為了要更了解家屬需求，再次親訪罹難者家屬，來到鄭姓罹難者的弟弟家慰訪，讓鄭先生相當感動，事後特別寫感謝信親送社會局，強調市府團隊用心做的無可挑剔。

鄭先生近期忙著處理罹難者後續複雜的相關事宜，他感謝市府團隊非常體諒家屬的無助及焦慮，安排社工一對一的個別服務，還有專業律師提供法律諮詢，針對家屬個別問題解惑。市府團隊除了執行現階段的服務外，也評估未來可預見的問題，積極規劃後續的因應作為，態度認真負責，讓罹難者家屬好安心。

鄭先生為了答謝市長陳其邁的用心，特地手寫7大張的感謝信，信中提到，這場災害帶走了這輩子感情最好的二哥，很痛心、很不捨，還為此留下男兒淚，幸好在心情低落、慌亂之時，市長率領市府團隊全力投入，勇於承擔、概括承受所有責任。

從事發到公祭的期間，每日都可以在殯儀館看到市長向罹難者致意、向家屬慰問的身影，市府團隊真的把我們當自己家人看待，凡事盡心盡力做到最好，市長如此親力親為，展現做事的態度，我不敢說市府團隊100分，但我可以跟大家說，市府團隊做的無可挑剔。

社會局表示，家屬心中的痛，市府團隊都能感同身受，市府會持續協助罹難者家屬的後續處理，用負責認真的態度，輕撫每一個受傷心靈，讓生者安心，亡者安息。